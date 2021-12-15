Sahte içki bir can daha aldı! 3 günde 12'nci ölüm

Sahte içki can almaya devam ederken, Sivas'ın Zara ilçesinden gelen acı haberle ilçede ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Son üç günde Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da sahte içki nedeniyle can verenleri sayısı 12 oldu.

Sahte içki kaynaklı son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Son üç günde Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde İbrahim Kaşıkçı isimli vatandaş, akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayiine giderek, 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü eve gidip içmeye başlayan Kaşıkçı, gece 02.00 sıralarında fenalaştı. Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

200 şişe sahte içkinin ele geçirildiği işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.