  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Güncelleme:

Amasya'nın Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Sahte içki içtiği öne sürülen şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Amasya Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sahte içki içtiği öne sürülen 53 yaşındaki F.M. evinde ölü bulundu. Arkadaşının yardım teklifini reddettikten sonra kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, ekiplerin balkondan girmesiyle fark edildi. Alnında yara izi tespit edilen F.M.'un cenazesi morga kaldırılırken, emniyet güçleri "şüpheli ölüm" soruşturması başlattı. Sahte içkinin ölümcül tehlikelerine dair detaylar haberimizde.

Yardım Teklifini Geri Çevirmişti

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binada kiracı olarak yaşayan F.M., gece saatlerinde iddiaya göre sahte içki tüketti. Bir arkadaşından sigara getirmesini rica eden F.M.'un, o anlarda başından yaralı olduğu fark edildi. Arkadaşının ısrarlı yardım tekliflerini reddeden F.M.'dan bir süre sonra haber alamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı, durumu yetkililere bildirdi.

Balkondan Giriş Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giren ekipler, F.M.'un cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerde F.M.'un hayatını kaybettiği belirlendi.

"Yere Düştüğünde Başını Çarpmış"

Olayın detaylarına dair bilgi veren Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, "Kendisine telefonla ulaşamayınca durumu polise bildirdik. Ekipler balkondan içeri girdiklerinde vefat ettiğini anladılar. Kaçak içki içtiği söyleniyor, yere düştüğünde de alnını çarpmış," ifadelerini kullandı.

F.M.'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Etiketler Amasya sahte içki şüpheli ölüm alkol zehirlenmesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu İsrail hem Kudüs'ü hem Tahran'ı vurdu! İsrail hem Kudüs'ü hem Tahran'ı vurdu! İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi! İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler!
Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti'' İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti''