Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Amasya'nın Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Sahte içki içtiği öne sürülen şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Amasya Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sahte içki içtiği öne sürülen 53 yaşındaki F.M. evinde ölü bulundu. Arkadaşının yardım teklifini reddettikten sonra kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, ekiplerin balkondan girmesiyle fark edildi. Alnında yara izi tespit edilen F.M.'un cenazesi morga kaldırılırken, emniyet güçleri "şüpheli ölüm" soruşturması başlattı. Sahte içkinin ölümcül tehlikelerine dair detaylar haberimizde.

Yardım Teklifini Geri Çevirmişti

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binada kiracı olarak yaşayan F.M., gece saatlerinde iddiaya göre sahte içki tüketti. Bir arkadaşından sigara getirmesini rica eden F.M.'un, o anlarda başından yaralı olduğu fark edildi. Arkadaşının ısrarlı yardım tekliflerini reddeden F.M.'dan bir süre sonra haber alamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı, durumu yetkililere bildirdi.

Balkondan Giriş Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giren ekipler, F.M.'un cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerde F.M.'un hayatını kaybettiği belirlendi.

"Yere Düştüğünde Başını Çarpmış"

Olayın detaylarına dair bilgi veren Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, "Kendisine telefonla ulaşamayınca durumu polise bildirdik. Ekipler balkondan içeri girdiklerinde vefat ettiğini anladılar. Kaçak içki içtiği söyleniyor, yere düştüğünde de alnını çarpmış," ifadelerini kullandı.

F.M.'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

İHA