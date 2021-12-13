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Sahte içki kabusu geri döndü: Bir günde 6 ölüm

Sahte içki kabusu geri döndü: Bir günde 6 ölüm

Yalova ve Kahramanmaraş'ta sahte içki nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan 4 kişi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

2 ARKADAŞ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte içkiden ölümler üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler sahte içki yalova kahramanmaraş
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