Sahte içki ölümleri geri döndü: 3 kişi öldü, 6 kişi tedavi altında

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “sahte alkol” suçu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye’de sahte alkol tüketen 9 şahsın zehirlendiği belirlendi. Tedavi için hastaneye kaldırılan şahıslardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saha çalışmalarında hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden şahısların sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu’ndan aldıklarını belirleyen ekipler harekete geçti. Şişli Bozkurt Mahallesi’nde sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu’nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı. Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Beyoğlu ve Şişli’de adreslerde yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 6 adet anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

300 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içerisinde kaçak alkole yönelik operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirirken, yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bildirildi.

İHA