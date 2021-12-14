Sahte içkiden 2 günde 9 can kaybı
Yurt genelinde sahte içkiden ölüm haberleri peş peşe geldi. Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 9 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdi
Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.
Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde de sahte içki içtikten sonra fenalaşan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi ise taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 litre sahte içki ele geçirildi.
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