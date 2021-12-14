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Sahte içkiden 2 günde 9 can kaybı

Sahte içkiden 2 günde 9 can kaybı

Yurt genelinde sahte içkiden ölüm haberleri peş peşe geldi. Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 9 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de sahte içki içtikten sonra fenalaşan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi ise taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 litre sahte içki ele geçirildi.

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