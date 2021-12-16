Sahte içkiden 4 günde 23 can kaybı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

İstanbul, Gaziantep ve Mersin'den yeni can kaybı haberleri geldi.

Son haber Esenyurt'tan gelmiş, Özbek asıllı Yoburkul Rahmanov'un sahte içkiden can verdiği anlaşılmıştı.

İlerleyen saatlerde Esenyurt'ta aynı nedenle hastaneye kaldırılan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi daha hayatını kaybetti.

GAZİANTEP VE MERSİN'DE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te ise Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkiden 10 kişinin zehirlendiğini açıkladı.

Açıklamada; 3 kişinin kurtarılamadığı, 7 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Ölümlerin ardından gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde zehirlenen 3 kişiden Ali Eser hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi sürüyor.

24 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, 13'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 24 kişi de hastanede tedavi görüyor.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren 13 kişinin bilinci kapalı, hayati tehlikesi var.

81 İLDE "ZEHİR" OPERASYONU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yurt genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlattı.

342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre ve 3 bin 443 şişe sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan binlerce malzemeye el konuldu.

85 kişi gözaltına alındı, 13 yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi.