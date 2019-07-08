  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Temmuz 2019 10:33

Sahte içkiye bir kurban daha ! Ölü sayısı arttı

Mersin'de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Sahte içkiye bir kurban daha ! Ölü sayısı arttı
A+ A-

Kentte son 15 günden bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 30'a yakın kişi hastanelere başvurmuş, geçtiğimiz hafta içerisinde bu kişilerden 7'si hayatını kaybetmişti.

Dün de 'metonol' zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim A. hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, halen 9 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan, sahte içki ölümlerine ilişkin geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

İHA

mersin , sahte içki , metonol zehirlenmesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM