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  4. 13 Temmuz 2020 21:43

Sahte plaka ile yakalandı

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne trafik ekiplerince durdurulan bir aracın plakası sahte çıkınca, sürücü gözaltına alındı.

Sahte plaka ile yakalandı
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Tekirdağ’da trafik ekiplerince durdurulan bir aracın plakası sahte çıktı, sürücüsü gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis, otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit etti. Polisin dikkati üzerine gözaltına alınan M.K. isimli şoför, ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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