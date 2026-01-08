Sahte polislerden villaya baskın: 4 milyon dolarlık kripto para çaldılar

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp villaya baskın düzenleyen şüpheliler, 4 milyon dolar değerinde kripto varlığı ele geçirdi. Olayla ilgili aralarında polisin de olduğu 10 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 29 Aralık 2025 günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.E. ile emekli polis Ö.K.'nin da bulunduğu grup, saat 04.58 sıralarında polis kıyafeti giyerek bir villanın kapısını çaldı. Polis kimliği gösteren şüpheliler, yanlarında arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyleyerek içeri girdi. Villada bulunan C.T.'nin iki çalışanı kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken, şüpheliler evde yaptıkları aramada yaklaşık 4 milyon dolar karşılığı kripto varlığı, soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin, olay yerinden ayrılırken güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da yanlarına aldıkları tespit edildi.

YABANCI UYRUKLULAR DA VAR

Mağdurun ihbarı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 Rusya, 1 Kazakistan ve 2 Belçika vatandaşı bulunduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şüphelilerden 1 Rus ve 2 Belçikalının, Türkiye'den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada Antalya Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

SİLAH VE SOĞUK CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda; plastik kelepçeler, güvenlik kameralarına ait kayıt cihazı, 2 tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği'ne ait bir kimlik kartı ile 1 telsiz ele geçirildi.

4 FARKLI SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu görevini yetkisiz şekilde üstlenme' suçlamalarıyla işlem yapıldı. 2 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E., Ö.K., İ.D., A.M., E.K., E.A., M.E.A.M., K.A.M., A.A. ile I.M. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA