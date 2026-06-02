  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahte yatırım çetesine 27 ilde dev operasyon: 60 Milyarlık vurgun yapan 89 şüpheli yakalandı

Sahte yatırım çetesine ve sanal bahse büyük darbe: 27 ilde dev operasyon

Sahte yatırım çetesine ve sanal bahse büyük darbe: 27 ilde dev operasyon
Güncelleme:

İstanbul ve Nevşehir merkezli düzenlenen dev siber dolandırıcılık operasyonlarında sahte yatırım ve yasa dışı bahis ağları çökertildi. 60 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik operasyonda 89 şüpheli yakalanırken, 4 milyar TL değerindeki dev tesislere ve şirketlere kayyum atandı.

Türkiye genelinde siber suçlara ve nitelikli dolandırıcılara yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştirildi.

İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 27 ve 28 ili kapsayan çifte operasyonda, sahte yatırım ağı ve yasa dışı sanal bahis çeteleri çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki ilk operasyonda, 114 şüpheliden 89'u kıskıvrak yakalandı.

Banka Yöneticilerinin Adını Kullanarak 60 Milyar TL'lik Hacim Yarattılar

Dolandırıcılar, tanınmış banka yöneticilerinin ve yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak inandırıcı sahte yatırım ağları kurdu.

Soruşturma kapsamında çetenin 269 mağdurdan yaklaşık 600 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken, şüpheli hesaplardaki toplam para trafiği ise akılalmaz bir rakam olan 60 milyar TL'ye ulaştı.

4 Milyar Liralık Şirketlere ve Akaryakıt İstasyonlarına Kayyum Atandı

Devletin suç gelirleriyle mücadelesi kapsamında, şebekenin elde ettiği devasa mal varlıklarına anında el konuldu. Operasyon neticesinde, suçtan elde edilen gelirlerle kurulduğu tespit edilen ve toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 LPG dolum tesisine kayyum ataması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de İkinci Dalga: 10 Milyar TL'lik Bahis Ağı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürece dair net bilgiler verdi. Bakan Gürlek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı yürütülen bir diğer operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanan yasa dışı sanal bahis çetesinin hedef alındığını duyurdu. 28 ilde 120 adrese yapılan bu ikinci baskında, 10 milyar TL hacme ulaşan çetenin 107 üyesi hakkında işlem başlatıldı. Bakan Gürlek, kamu haklarına göz diken bu tür suç organizasyonlarına karşı tavizsiz takibatın devam edeceğini vurguladı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Pis Yedili'nin Elçin'i 42 yaşında ''Daha 17'' ile ekranlara döndü, değişimi olay oldu!
Pis Yedili'nin Elçin'i 42 yaşında ''Daha 17'' ile ekranlara döndü, değişimi olay oldu!
Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!
Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
40 metrelik falezlerden ölümüne atlayış! Korku dolu anlar kamerada
40 metrelik falezlerden ölümüne atlayış! Korku dolu anlar kamerada
14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla öldürdü
14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla öldürdü
Kızılcık Şerbeti'nde kriz: ''Ekonomik anlaşmazlık'' ayrılık getirdi!
Kızılcık Şerbeti'nde kriz: ''Ekonomik anlaşmazlık'' ayrılık getirdi!
7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu
10 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni apartmandan çıktı!
10 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni apartmandan çıktı!
Etiketler sahte yatırım çetesi yatırım çetesi Yatırım siber dolandırıcılık operasyon akın gürlek Yasa dışı bahis kayyum vurgun asayiş İstanbul siber suçlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor İstanbul'da kaçak masaj salonunda şüpheli ölüm! İstanbul'da kaçak masaj salonunda şüpheli ölüm! Travis Scott'ın İstanbul konseri yargıya taşındı: 20 dakikalık sahneye ''dolandırıcılık'' şikayeti Travis Scott'ın İstanbul konseri yargıya taşındı: 20 dakikalık sahneye ''dolandırıcılık'' şikayeti Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'e sunulacak 9 maddelik silah bırakma yasası ortaya çıktı Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'e sunulacak 9 maddelik silah bırakma yasası ortaya çıktı İstanbul geceyarısı büyük panik! 5 katlı bina sabaha karşı tahliye edildi İstanbul geceyarısı büyük panik! 5 katlı bina sabaha karşı tahliye edildi 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı Hava durumu raporunda 4 mevsim yeniden birarada: Hem sıcaklar, hem de yağışlar geliyor! Hava durumu raporunda 4 mevsim yeniden birarada: Hem sıcaklar, hem de yağışlar geliyor! Cinayet davasında Mustafa Sandal'ın eski bacanağı tahliye edildi, görüntüler ortaya çıktı Cinayet davasında Mustafa Sandal'ın eski bacanağı tahliye edildi, görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş: Anadolu Efes'i son saniyede 60-59 devirdi Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş: Anadolu Efes'i son saniyede 60-59 devirdi
CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt Fenerbahçe logosunu değiştirdi; yeni logoya yıldızlar damgasını vurdu Fenerbahçe logosunu değiştirdi; yeni logoya yıldızlar damgasını vurdu KVKK'dan tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren ''mesai takibi'' kararı! KVKK'dan tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren ''mesai takibi'' kararı! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi: Kuzey Makedonya'yı 4-0 devirdik A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi: Kuzey Makedonya'yı 4-0 devirdik Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti