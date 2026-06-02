Sahte yatırım çetesine ve sanal bahse büyük darbe: 27 ilde dev operasyon

İstanbul ve Nevşehir merkezli düzenlenen dev siber dolandırıcılık operasyonlarında sahte yatırım ve yasa dışı bahis ağları çökertildi. 60 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik operasyonda 89 şüpheli yakalanırken, 4 milyar TL değerindeki dev tesislere ve şirketlere kayyum atandı.

Türkiye genelinde siber suçlara ve nitelikli dolandırıcılara yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştirildi.

İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 27 ve 28 ili kapsayan çifte operasyonda, sahte yatırım ağı ve yasa dışı sanal bahis çeteleri çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki ilk operasyonda, 114 şüpheliden 89'u kıskıvrak yakalandı.

Banka Yöneticilerinin Adını Kullanarak 60 Milyar TL'lik Hacim Yarattılar

Dolandırıcılar, tanınmış banka yöneticilerinin ve yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak inandırıcı sahte yatırım ağları kurdu.

Soruşturma kapsamında çetenin 269 mağdurdan yaklaşık 600 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken, şüpheli hesaplardaki toplam para trafiği ise akılalmaz bir rakam olan 60 milyar TL'ye ulaştı.

4 Milyar Liralık Şirketlere ve Akaryakıt İstasyonlarına Kayyum Atandı

Devletin suç gelirleriyle mücadelesi kapsamında, şebekenin elde ettiği devasa mal varlıklarına anında el konuldu. Operasyon neticesinde, suçtan elde edilen gelirlerle kurulduğu tespit edilen ve toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 LPG dolum tesisine kayyum ataması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de İkinci Dalga: 10 Milyar TL'lik Bahis Ağı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürece dair net bilgiler verdi. Bakan Gürlek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı yürütülen bir diğer operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanan yasa dışı sanal bahis çetesinin hedef alındığını duyurdu. 28 ilde 120 adrese yapılan bu ikinci baskında, 10 milyar TL hacme ulaşan çetenin 107 üyesi hakkında işlem başlatıldı. Bakan Gürlek, kamu haklarına göz diken bu tür suç organizasyonlarına karşı tavizsiz takibatın devam edeceğini vurguladı.

