Sahur vakti kabusu yaşadılar
Bursa’da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevlere müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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