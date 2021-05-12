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Sahur vakti kabusu yaşadılar

Bursa’da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevlere müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Etiketler yangın bursa sahur sahur vakti
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