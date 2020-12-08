Sakarya'da bir kişi polis karakolunun önünde kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A. ile A.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

KARAKOLA KADAR YÜRÜDÜ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.A. üzerinde bulundurduğu bıçak ile M.A.’yı yaraladı. Şüpheli A.A. olay sonrası kayıplara karışırken, göğsünden bıçaklanarak yaralanan M.A. ise olayın olduğu bölgeden yaklaşık 400 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi’ne kadar yürüdü.



KARAKOL ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Karakolun önüne geldiği anda yere yığılan M.A.’yı çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.