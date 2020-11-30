Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.