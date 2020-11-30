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  4. 30 Kasım 2020 18:38

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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