Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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