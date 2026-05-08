Sakarya'da fabrikada şiddetli patlama: Yaralılar var

Sakarya'nın Hendik ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bugün saat 16.00 sıralarında büyük bir patlama ile sarsıldı. Transmisyon kayışı ve konveyör bandı üretimi yapan bir fabrikanın buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle fabrikada yangın çıkarken, gökyüzünü yoğun duman bulutu kapladı.

Biri ağır 8 işçi yaralandı

Olayın ardından bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Patlama sırasında fabrikada bulunan 8 işçi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

