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  4. 30 Aralık 2019 17:47

Sakarya'da fuhuş baskını ! Hepsi gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Ahlak Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da fuhuş baskını ! Hepsi gözaltına alındı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 3 farklı adrese gerçekleştirilen baskında, Azerbaycan Uyruklu Magsud H. (24), fuhuştan kaydı olan N.A. (44), G.B. (43), H.Y. (29), G.A. (36) isimli kadın şahıslar ve bu şahıslarla para karşılığında fuhuş yapan 5 erkek zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu Magsud H. sınır dışı edildi.

İHA

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