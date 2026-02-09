Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!

Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı!

Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!

Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı!

Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı

Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!

Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!

Maç sonrası hakem için ilginç tepki: Ünlü teknik adam röportaj sırasında kadın muhabiri öptü!

Eşini 16 bıçak darbesiyle katleden caninin ifadesi kan dondurdu

Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!

Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti

Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti!

Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında!

Erman Toroğlu'na soruşturma! Dursun Özbek iddiası başına iş açtı

Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var!

Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek!

Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü

Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!

Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...