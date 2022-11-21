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Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

D-140 karayolunun Kuzuluk Mahallesi Kavşağı'nda M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Ö.Ö. idaresindeki 54 H .... plakalı otomobil ve Recep K. (33) idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler kaza zincirleme kaza
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