Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
D-140 karayolunun Kuzuluk Mahallesi Kavşağı'nda M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Ö.Ö. idaresindeki 54 H .... plakalı otomobil ve Recep K. (33) idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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