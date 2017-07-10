Sakarya'daki tecavüzcü katille ilgili şok gerçek !

Türkiye’yi yasa boğan Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin vahşice öldürüldüğü olayın acısı sürerken, tecavüz ve cinayetin faili Birol K. 2009’da yine tecavüzden 11 yıl ceza almasına rağmen bitmek bilmeyen Yargıtay sürecinden dolayı dışarıda olduğu ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre, Suriyeli 9 aylık hamile Emani’ye tecavüz edip 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren katillerden Birol K.’nın 2009’da bir engelli kıza tecavüzden yargılandığı davanın hala sonuçlanmamış olması Türkiye’yi sarsan vahşette ağır işleyen yargının sorumluluğunu da gözler önüne serdi.



8 yıl önceki davada 11 yıl hapis cezası alan Birol K., temyize gidince tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 9 yıl boyunca bitmeyen davadan dolayı serbest dolaşan Birol K., Sakarya'daki vahşete imza attı.

DOSYASI 6 YILDIR KARARA BAĞLANAMADI

Birol K.'nın 2009’da engelli bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayın ardından 11 yıl hapis cezası alıp 2 yıl hapis yattıktan sonra temyize başvurmasıyla serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.



Temziye başvurduktan sonra 2011’de serbest bırakılan Birol K.'nın dava dosyasının aradan 6 yıl geçmesine rağmen karara bağlanamaması dikkat çekti. Ceza davalarındaki düzenlemeye göre, ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutuklu yargılama sürelerinin azami 2 yıl olduğu ve bu sürenin 3 yılı geçmeyecek şekilde uzatılmasının da mümkün olduğu belirtildi.