Sakarya'daki vahşetin failleri adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi’nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.’nin eşini ve oğlunu öldürdükleri Halid Al-Rahmun mesai arkadaşı oldukları ve aralarındaki kavga sonrası vahşeti gerçekleştirdikleri belirlendi. Öldürülen Emani Al Rahmun ile oğlu Halaf Al Rahmun’un cenazeleri yarın Suriye’nin İdlib kentine gönderilecek. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yakalanan iki suçlunun cezalarını en ağır şekilde çekmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Sayan Kaya, "Provokasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur" dedi. Vahşete imza atan canilerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’un hunharca öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve ailesiyle Kaynarca’ya yerleşen 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun dün sabah çalıştığı tavuk kesimhanesinden Hatipler Mahallesi’ndeki evine geldiğinde evinin giriş kapısının kilidinin kırık, eşinin evde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayetinde, "Eşim ve oğlum evde yok. Çalıştığım tavuk kesimhanesinde Birol K. Cemal B. ile tartışmıştım. Gece mesaisinde erkenden ayrıldılar" dedi.

AYNI APARTMANDA OTURUYORLAR

Bu bilgi üzerine polis Suriyeli aile ile aynı apartmanda oturan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B.’yi gözaltına aldı. İki kişi polisteki ifadelerinde birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşları Halid Al-Rahmun’un fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece levye ile açarak eşi Emani Al Rahmun ve çocuğunu kaçırdıklarını, tecavüz edip öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu itiraf sonrasında ormanlık alana giden jandarma 9 aylık hamile olan ve bugün doğum için hastaneye gideceği öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

Şüpheliler Birol K. ve arkadaşı Cemal B., Kaynarca’dan Adapazarı’na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorguya alındı.Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ederken, kaçırma olayını birbirinin üzerine attı.

Emniyette sorguları tamamlanan Birol K. ve arkadaşı Cemal B. ifadelerinin tamamlanmasının ardından Kaynarca Adliyesi’ne sevk edildi.

Hamile kadına tecavüz edip çocuğuyla birlikte öldürdüler

HERKES VAHŞETİN ŞOKUNDA

İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Kaynarca Şube Başkanı Ali Yoldaş vahşet kurbanı aileye bir yıldır yardım ettiklerini söyleyerek, "Baba Halid bir yıl önce Kaynarca’ya gelmişti. Kendisine oturma izni aldıktan sonra tavuk kesimhanesinde işe başlattık. Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat vermek istediğimizde kabul etmemişti" dedi.Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise ilçelerinde 300 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 6 ailenin Suriye uyruklu olduğunu söyleyerek, "İlçemizin böyle bir olayla adının gündeme gelmesi bizi çok üzdü" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kınama mesajında şöyle dedi:

"Kaynarca’da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini, milleti, ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir."

KURBANLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Görülmemiş vahşetin kurbanlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğrafları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Twitter adresinden paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Sayan Kaya, şu mesajları paylaştı:

''Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz.Terörün ve barbarlığın ırkı,milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler.

Tarih boyunca dara düşen, zorda kalana kapılarını ve yüreğini sonsuz merhametiyle açan bu topraklar Suriyeli kardeşlerimizin de evidir.

Zalim bir rejimin vahşetinden dolayı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan kardeşlerimiz muhacirdir.

Provokasyonlarla, manipülasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur.

Samimiyet ve güvenle Türk halkının gönlüne sığınmış kardeşlerimizin incinmesine, karanlık planlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

Milletimiz,birliğine ve bütünlüğüne karşı kurulan bütün tuzakları kardeşliğine sahip çıkarak bozmaya devam edecektir."