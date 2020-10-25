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  4. 25 Ekim 2020 13:10

Sakarya'dan kahreden haber! 2 kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, evde yalnız bırakılan 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Dumandan etkilenen 2 çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'dan kahreden haber! 2 kardeş hayatını kaybetti
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Geyve'ye bağlı Yörükler Mahallesi'nde, Hasan Tosun’a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu'nun oturduğu çatı katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fatih Topçu’nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, iddiaya göre, çocukları Ömer Hamza ve Eymen, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Kattan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahaleye başlarken, çocukları da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kardeşler, sağlık görevlilerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer Hamza ve Eymen Topçu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aile, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

yangın , çocuk , sakarya , geyve
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