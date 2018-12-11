Saldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü binasında öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.



Edinilen bilgilere göre, Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İ.H.Ş, tayin meselesi nedeniyle tartıştığı Altuğ Verdi'ye makamında silahlı saldırı düzenledi.

Saldırgan İ.H.Ş ardından Altuğ Verdi'nin yanındaki personel şube müdürü ve yanındaki koruma polisine de ateş açtı. Saldırgan polis memuru İ.H.Ş'nin de yaralandığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

RİZE VALİSİ: POLİS DEĞİL, O BİR HAİN

Rize Valisi Kemal Çeber, incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi. Vali Çeber, "İlçede görevli iken il merkezine gelmek istemiş. Bu insana polis memuru demek yanlış. O bir hain. Görüşme için odaya giriyor, ardından geri gelip ateş ediyor" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmadan önce konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecleler. Bakan yardımcımız ve emniyet müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" diye konuştu.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

ALTUĞ VERDİ KİMDİR ?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir. Altuğ Verdi, ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.