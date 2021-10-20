Saldırgandan pes dedirten savunma: ''Kadın olduğunu fark etmedim''

İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli sürücü kadın sürücüyü darbettikten sonra karakolda verdiği ifadede ''Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim' diyerek kendini savundu.

İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet B., otomobil yönetimindeki kadın sürücüyü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli saldırgan, otomobilden inen kadın sürücüyü darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan saldırganı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan Mehmet B., "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" diyerek kendini savundu.

"ARABADAN İNMEMLE KASKINI ÇIKARIP TEKME TOKAT DALDI"

Olay sonrası açıklamada bulunan kadın sürücü, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kadını darbederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet B., "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.

KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletlinin kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin, yanına yanaştığı otomobilden inen kadını darbettiği, çevredekilerin gelerek araya girdikleri görülüyor.