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  4. Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.

Etiketler msb duyuru terör
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