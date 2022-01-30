Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.
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