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  4. 28 Aralık 2020 00:00

Saldırı hazırlığındaki 15 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki 15 terörist daha etkisiz hale getirildi!
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.
 

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