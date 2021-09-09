  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Saldırı hazırlığındaki 9 terörist daha öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist daha öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist daha öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, başarılı operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da ise eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler tsk mehmetçik pkk operasyon asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen oldu! Türkiye'de tüm inşaatlar durduruldu
Türk'e ''imkansız'' de, otur izle: Uçan süpürge gerçek oldu!
Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu... İşte Türkiye'nin en güzel kızı!
Erdoğan'ın Saadet Partili Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
Sergen Yalçın’dan canlı yayına damgasını vuran sözler
Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''
52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı
Dikkat saat verildi! Yağışlar fena vuracak...
''Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım''
Artık zorunlu! PCR testi yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkarılabilir mi ?