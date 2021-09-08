Saldırı hazırlığındaydılar! 17 hain daha öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Bölgesi'nde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu."