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  4. Saldırı hazırlığındaydılar! 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaydılar! 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaydılar! 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirdi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de terör örgütlerine geçit vermiyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde, 4'ü Furak Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!" mesajını paylaştı.

Etiketler pkk terör terörist asker operasyon mehmetçik
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