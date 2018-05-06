CANLI MAÇ AKHİSARSPOR - GALATASARAY / MAÇTA 3 GOL VAR !
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
İstanbullular dikkat ! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat ! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Mayıs 2018 17:59

Samsun'da 11 araç birbirine girdi

Samsun’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Samsun'da 11 araç birbirine girdi
A+ A-

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Piazza Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu istikametine doğru seyir halinde olan bir araç, yağış nedeniyle duramayarak önünde bulunan bir otomobile çarptı. Yağmurun yeni yağması ve yerlerin kaygan olması nedeniyle, aynı istikamete seyir halinde olan toplam 9 araç daha duramayarak art arda zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından araçların içinde bulunan kadın ve çocuklar korku ve paniğe kapılarak, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine çok sayıda polis ve çekici sevk edildi.

Kazada 2 kişinin hafif olarak yaralandığı belirtildi. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

trafik kazası , samsun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM