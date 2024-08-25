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Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. 

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

DHA

Etiketler samsun zincirleme trafik kazası
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