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  4. 12 Haziran 2017 07:18

Samsun'da feci kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da feci kaza: 5 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.

 
 

İHA

samsun , trafik kazası