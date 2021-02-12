Samsun'da feci kaza! Göle devrilen araçta 3 kişi öldü

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Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
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