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  4. 17 Eylül 2019 19:11

Samsun'da iğrenç iddia: Hamile kalıp doğurunca ortaya çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 23 yaşındaki bir gence tecavüz edildiği hamile kalıp doğurduktan sonra ortaya çıktı. Tecavüz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Samsun'da iğrenç iddia: Hamile kalıp doğurunca ortaya çıktı
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Samsun'da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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