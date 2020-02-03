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  4. 03 Şubat 2020 23:54

Samsun'da iş adamı kaza geçirdi !

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı Halil Anayurt ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da iş adamı kaza geçirdi !
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Samsun'daki kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki cip, Hizmet Özata'nïn kullandığı çekici ve plakalı TIR'a arkadan çarparak dorsenin altına girdi.

HALİL ANAYURT HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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