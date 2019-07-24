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  4. 24 Temmuz 2019 13:15

Samsun'da kahreden olay ! 2.5 yaşındaki oğlunu ezdi

Samsun'da bir anne vitesteyken aracını çalıştırınca faciaya neden oldu. Otomobilin altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'da kahreden olay ! 2.5 yaşındaki oğlunu ezdi
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Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Ayşe Baştürk (37) park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından aynı araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erdem Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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