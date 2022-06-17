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Samsun'da karne günü kahreden olay: Lise öğrencisi feci şekilde öldü

Samsun'da karne günü kahreden olay: Lise öğrencisi feci şekilde öldü

Samsun'da karne günü yaşanan olay yürekleri yaktı. 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşen lise öğrencisi Kartal Emir U. hayatını kaybetti.

Karne günü 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir U.'ın acı haberi kahretti. Acı haberi alan anne ve babasının feryatları yürekleri yaktı...

GÜRÜLTÜYE KOŞTULAR, ACI OLAYI GÖRDÜLER
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir U. (16) 4. katındaki evlerinin pencereden yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir U.'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

 ANNE VE BABASI KAHROLDU
Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir U.'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal U. ile bankacı anne Ayten U. acı haberi iş yerinde aldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir U.'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.

Olay yerine gelen baba ile annenin feryatları yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren anne sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir U.'ın özel bir kolejde okuduğu ve derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler lise ölüm öğrenci
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