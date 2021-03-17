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  4. Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti

Samsun’da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarparken

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi.

Ahmet Enes B. yönetimindeki hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki otomobil döner kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Etiketler genç anne kaza samsun
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