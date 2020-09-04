  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Eylül 2020 19:03

Samsun'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Samsun'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çarşamba-Salıpazarı yolu Muşçalı mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Salıpazarı yönüne giden Dursun Şener (77), yönetimindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Keleş'in (39) kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Şener’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat Keleş ve araçta bulunan eşi Nuriye Keleş (37), çocukları Nihal Keleş (8), Sahra Keleş (6) ile Hayrunisa Keleş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik kazası , trafik , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM