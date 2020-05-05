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  4. 05 Mayıs 2020 23:22

Samsunda mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Samsun'da bir mobilya imalathanesinde saat 20:30 sıralarında bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın meydana geldi.

Samsunda mobilya imalathanesinde korkutan yangın
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Canik ilçesindeki büro mobilyaları imalathanesinin 3'üncü katında saat 20.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı imalathanede mesai yapan işçiler, kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını imalathanenin diğer bölümlerine sıçramadan  kontrol altına alarak söndürdü. Yangında imalathanede hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Öte yandan yangın sırasında imalathaneye girmek isteyen ve sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın ise yakınlarınca sakinleştirilip, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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yangın , samsun , mobilya
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