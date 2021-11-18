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Samuray kılıçlı vahşette ön otopsi raporu çıktı

Samuray kılıçlı vahşette ön otopsi raporu çıktı

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak C.'nin ön otopsi raporu açıklandı.

Can Göktuğ B. tarafından öldürülen C.’in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı.

Bilirkişi doktor raporunda, Başak C.'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Sabah

Etiketler samuray kılıcı cinayet otopsi raporu
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