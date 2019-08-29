Sanatçı cinayetinin zanlısı Kuzey Irak'ta yakalandı

Mersin'de, 9 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü(38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 yıldır kırmızı bülten ile aranan Metin B., Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalandı. B., getirildiği Ankara'da tutuklandı.



Mersin'de 17 Aralık 2010'da meydana gelen olayda, oto galerici Metin B., yeğeni Şeref P. ile birlikte Derviş Tümüklü’nün sahibi olduğu bara gitti. Metin B., bir ara sahnedeki Sarp Öztürk'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe şarkı bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine öfkelenen Metin B., yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin B. tabancayla, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç'a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından Metin B. firar ederken, kendisine yardım ettikleri belirlenen Şeref P.ve Halil Ö. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



7 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Açılan davanın 29 Mayıs 2012'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Şeref P.'ye 17 yıl 9 ay, Halil Ö'ye ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin B.'nin dosyası ayrılarak, hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verildi.



TÜRK INTERPOLU, KUZEY IRAK'TA BULDU

Türk Interpolu, Metin B.'nin izini Kuzey Irak'ta buldu. Yaşadığı adres tespit edilen Metin B., yerel güvenlik güçleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.



ANKARA'DA TUTUKLANDI, MERSİN'DE YARGILANACAK

Interpol polisi, tarafından Ankara'ya getirilen Metin B., çıkarıldığı adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. B.'ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda Mersin'de başlanacağı öğrenildi.

