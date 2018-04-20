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  4. 20 Nisan 2018 13:24

Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !

Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü. 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !
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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sanayi sitesi adeta savaş alanına döndü. Patlamanın etkisiyle tüp gaz bayiinin duvarları yıkılırken etraftaki park halindeki araçlar da hurda yığınına döndü.

TOMA İLE MÜDAHALEDE BULUNULDU

1 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 16 kişinin de yaralandığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölge yeni bir patlama ihtimaline karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. İş yerleri kapattırılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Patlamanın tüpten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detayı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaneye yaralılarımız götürüldü. 4 yaralının durumu ağır şekilde" dedi.

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