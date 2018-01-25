Sancaktepe'de silahlı market soygunu

Sancaktepe'de, maskeli iki kişi, girdikleri markette silah doğrulttukları kasiyeri etkisiz hale getirip 15 bin lirayı gasp etti. Soygun anı marketi güvenlik kameralarına yansırken polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, saat 21.00 sıralarında Sancaktepe Abdurahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Yüzleri maskeli silahlı iki kişi, girdikleri markette silah doğrultup kasiyeri etkisiz hale getirdi. Ardından kasada bulunan 15 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde soygun anının güvenlik kamalarına yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, maskeli ve silahlı iki kişinin markete girdikleri görülüyor.

Polis, şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.