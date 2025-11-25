Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nin emanet bölümünde meydana gelen patlamada 1 adliye personeli yaralandı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 1 adliye personeli yaralandı.



İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit katibimiz bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ ŞILDAK: PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen ve 1 zabıt katibinin yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Adliye binamızda emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangın olayı sonucunda bir personelimiz, maalesef bacağından yaralanmıştır. Personelimizin tedavisi şu an hastanede devam etmektedir. Bilinci açıktır. Konu araştırılıyor; yangının, patlamanın sebebi. Şu anda bina boşaltılmış durumda, içerde kalan herhangi personelimiz veya vatandaşımız yok. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi başka can ve mal kaybına yönelik risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı" diye konuştu.

DHA/İHA