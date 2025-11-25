  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:

Şanlıurfa Adliyesi'nin emanet bölümünde meydana gelen patlamada 1 adliye personeli yaralandı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 1 adliye personeli yaralandı. 

İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit katibimiz bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

VALİ ŞILDAK: PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen ve 1 zabıt katibinin yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Adliye binamızda emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangın olayı sonucunda bir personelimiz, maalesef bacağından yaralanmıştır. Personelimizin tedavisi şu an hastanede devam etmektedir. Bilinci açıktır. Konu araştırılıyor; yangının, patlamanın sebebi. Şu anda bina boşaltılmış durumda, içerde kalan herhangi personelimiz veya vatandaşımız yok. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi başka can ve mal kaybına yönelik risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı" diye konuştu.

DHA/İHA

text-ad
Etiketler şanlıurfa adliyesi patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş!
İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı!