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  4. 18 Şubat 2021 09:56

Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut K. (30) öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı
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Kavga, dün gece saatlerinde Yakubiye Mahallesi’ndeki mağaralar bölgesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada Mahmut K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa K. (23), Emre K. (25), Serkan K. (33), Muhammed K. (35), İsa K. (51) ve Mustafa K. (52) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahmut K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Kavgada kullanılan 2 tabancaya ele koyan güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.



DHA

kavga , şanlıurfa , husumetli aile
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