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  4. Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet R. ile İbrahim Halil R., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet R., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren R.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler şanlıurfa silahlı kavga
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