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  4. 08 Mayıs 2020 22:55

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında çıkan arazi kavgası sonucu 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Suruç'a bağlı kırsal Çomak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlediği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Yakup Donuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Donuk'u yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Donuk, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, tabancayı ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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