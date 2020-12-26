Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa Bozova karayolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarında Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışma dakikalarca sürerken, mahalleli büyük korku yaşadı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavgada Mustafa A, Ömer A. ve Elif A. olay yerinde, Mehmet Emin A. ile İbrahim P. de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.