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Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi

Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi
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Şanlıurfa'da yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmayı arayan kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu.

Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler şanlıurfa siverek yavru aslan aslan
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