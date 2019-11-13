Şanlıurfa'da cephanelikte patlama: Yaralılar var !

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın hafif silah deposunda patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." denildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda hafif silah deposunda patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

"9 PERSEONEL YARALANDI"

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." denildi.