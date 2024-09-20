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Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen bir araç çarpıştı.

Yaşanan feci kazada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler Şanlıurfa Şanlıurfa kaza Şanlıurfa düğün konvoyu
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