Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen bir araç çarpıştı.

Yaşanan feci kazada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA