Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen bir araç çarpıştı.
Yaşanan feci kazada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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